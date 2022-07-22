"Не стало": 59-летнего Соколова пришибло смертью

Накануне выхода в онлайн-кинотеатрах исторической драмы "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева, исполнитель роли императора Николая I народный артист России Андрей Соколов дал расширенное интервью. Он поделился наболевшим о молодом поколении потребителей, которое выросло в России, детском кино, культура которого уходит от нас как песок сквозь пальцы и многом другом.

Недавно Андрей Соколов вернулся из Артека, сменив Василия Семеновича Ланового на посту президента Международного детского кинофестиваля "Алые паруса".

Все эти годы Соколов был вице-президентом фестиваля, и наблюдал за процессами со стороны. Актер признается, что при Лановом ему было легче. Теперь же на его плечах лежит огромная ответственность – продолжать традиции, которые сложились за 30 лет, 25 из которых Соколов поработал в команде.

За последние годы многое осложнилось. Два года эпидемии коронавируса, начало спецоперации на Украине. Соколов и его команда не могли заходить на территорию лагеря. Несмотря на это, фестиваль продолжал жить.

Вспоминая Василия Ланового, Андрей Соколов назвал его душой фестиваля, которая теперь держится на воспоминаниях о нем.

"Главная черта Ланового — в душе он оставался абсолютно молодым человеком. Легкий на подъем, азартный. А еще совестливый, сопереживающий. Он многое через себя пропускал. И если чего-то ожидал от людей, то всегда в первую очередь с себя спрашивал то же самое", – вспоминает пришибленный смертью Ланового Соколов.

Также в интервью актер затронул болезненную тему уходящей культуры детского кино. Соколов с горечью отметил, что детских фильмов в кинотеатах не стало, и в этом виноваты мы сами, научив наших детей любить американских и японских персонажей, ничего не рассказывая об исконно русском. В итоге выросло поколение потребителей, которое совершенно не знает свою историю.