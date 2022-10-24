Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности

Несколько дней назад первые полосы изданий взорвались пугающими заголовками: актриса Анна Большова сбила человека. Как оказалось, актриса, которая поздно ночью возвращалась домой с репетиции, не заметила женщину, которая решила перейти улицу в неосвещенном месте. Пострадавшая скончалась на месте, а на актрису завели уголовное дело.
Теперь Анне Большовой грозит статья 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", по которой ей может грозить лишение свободы сроком до 5 лет, либо 4 года принудительных работ.
Однако все, кто ознакомился с новыми подробностями дела, утверждают: тюремный срок Большовой может не грозить. Во-первых, улица была не освещена, а пешеход не имела при себе светоотражающих элементов, переходила дорогу в неположенном месте и, в довершение, была, как установили патологоанатомы, пьяна.
Кроме того, Анна Большова сразу после аварии вызвала медиков и оставалась рядом с пострадавшей – это также поспособствует смягчению приговора. Некоторые адвокаты также считают, что заслужить помилование актрисе поможет выплата компенсации семье погибшей и оплата прошедших похорон.
Тем не менее, судьба сбившей женщину Большовой находится сейчас полностью в руках следователей. И лишь им решать, какое наказание понесет актриса и понесет ли вообще: есть даже мнение, что погибшая женщина упала, угодив прямо под колеса.