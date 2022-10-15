"Я не вижу с Даней девочек": кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах

На Первом канале стартует новый сезон шоу "Ледниковый период". Чтобы привлечь внимание зрителей к проекту команда проекта сняла несколько рекламных анонсов с участием вставших на коньки звезд.
В новом сезоне на лед снова выйдет полюбившаяся зрителям пара фигуристки Евгении Медведевой и видеоблогера Дани Милохина. Так, тиктокер тоже засветился в анонсе проекта, который крутится по телевидению.
На видео Даня Милохин разрезает платье на девушке, стоящей спиной к зрителю. Затем, юноша сам снимает с себя пиджак. Обнаженный по пояс Милохин одевает пиджак на партнершу и загадочно улыбается в камеру. У поклонников появился логичный вопрос — кого же раздел Даня у всех на глазах?
Конечно, подозрения сразу упали на партнершу Женю, но девушка опровергла слухи. Фигуристка заявила, что на видео у девушки длинные волосы, а у нее короткие. Кроме этого, Медведева прокомментировала возвращение пары в проект. По ее словам, они с Даней Михолиным отлично подходят друг другу по физическим возможностям.
"Я не вижу в паре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него", — рассказала Евгения Медведева.