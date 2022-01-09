"Едем в госпиталь": 71-летний Буйнов получил ужасную травму

В своем микроблоге певец поведал, что упал с лестницы и травмировался. По словам музыканта, он сломал левую руку. "Едем в госпиталь", – констатировал Александр Буйнов.
На кадрах, обнародованных звездой, видно, что ему сделали самодельную шину. Исполнитель с досадой сообщил, что поскользнулся на ровном месте, идя за псом.
Как только произошло несчастье, родные Александра Буйнова сразу оказали ему первую помощь. Жена знаменитости даже сделала на травмированной руке музыканта красный бантик. В конце своего видеообращения артист вспомнил покойного коллегу по сцене и друга — Александра Градского. Он отметил, что прошло 40 дней со дня смерти композитора и наставника шоу "Голос" Первого канала.
Поклонники поддержали Александра Буйнова в комментариях. Они пожелали ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления, призвав беречь себя.
Напомним, в ноябре певец показал своего подросшего внука-тезку. Александр Буйнов поздравил Сашу с днем рождения, отметив, что парень уже стал выше него. Певец удивленно констатировал, что время летит очень быстро и раздосадовался по поводу того, что его молодость осталась далеко позади.