"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь

Звезда "Моей прекрасной няни" на протяжении нескольких лет пытается побороть онкологию. Недавно в семье актрисы произошло очередное несчастье.
Дочь Анастасии сообщила недавно, что почувствовала себя плохо: сперва начала болеть голова, а затем появилась ломота в теле. По мнению Анны, она вновь заболела коронавирусом. Причем это происходит уже второй раз за полгода.
Девушка вышла на связь в "Инстаграм" и пожаловалась на свое состояние. "Очень сильная слабость", – сказала она. Наследница артистки не может поверить, что такое вообще возможно, ведь она не так давно переболела страшным недугом. Так, еще в августе она подцепила неприятный вирус. Анна попросила помощи у подписчиков, устроив опрос о своей возможной болезни. Так, восемьдесят процентов фолловеров считают, что, вероятно, у дочери Заворотнюк ковид.
По словам наследницы актрисы, коронавирусом ее заразил возлюбленный, он тоже ощущает недомогание. Анна отметила, что заботилась об избраннике, поэтому забросила социальные сети. Надеемся, что все-таки подозрения Заворотнюк-младшей окажутся ошибочными и она вскоре поправится.