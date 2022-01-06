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Шоу-бизнес
"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь

"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь

В своем микроблоге Анна Заворотнюк рассказала об ухудшении состоянии. Женщина подозревает, что у нее ковид.
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Звезда "Моей прекрасной няни" на протяжении нескольких лет пытается побороть онкологию. Недавно в семье актрисы произошло очередное несчастье.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Дочь Анастасии сообщила недавно, что почувствовала себя плохо: сперва начала болеть голова, а затем появилась ломота в теле. По мнению Анны, она вновь заболела коронавирусом. Причем это происходит уже второй раз за полгода.

Девушка вышла на связь в "Инстаграм" и пожаловалась на свое состояние. "Очень сильная слабость", – сказала она. Наследница артистки не может поверить, что такое вообще возможно, ведь она не так давно переболела страшным недугом. Так, еще в августе она подцепила неприятный вирус. Анна попросила помощи у подписчиков, устроив опрос о своей возможной болезни. Так, восемьдесят процентов фолловеров считают, что, вероятно, у дочери Заворотнюк ковид.

По словам наследницы актрисы, коронавирусом ее заразил возлюбленный, он тоже ощущает недомогание. Анна отметила, что заботилась об избраннике, поэтому забросила социальные сети. Надеемся, что все-таки подозрения Заворотнюк-младшей окажутся ошибочными и она вскоре поправится.

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Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
6 января 2022, 17:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
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Наглая дура. Никакого самолюбия и уважения к семье. Дорвалась до СМИ.
Гость939326
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Ахххххх Пора на Мальдивы , отдохнуть от тяжелой работы, правда??? Что ещё- прыщ на щеке или лишний волос на брови? Остались только силы себя любимую сфоткать и пару постов написать пальчиком , а так сил ващееее нет, как и совести…
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