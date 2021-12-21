"Трудно дышать": Заворотнюк сделала душераздирающее заявление

Модель поделилась мыслями в микроблоге. Она откровенно призналась в своих душевных терзаниях. Недавно Анна Заворотнюк вернулась в Москву с Мальдив.
Наследница актрисы рассказала, что помогает ей не сдаваться. По словам девушки, иногда людям представляется, что жизнь настолько тяжелая, что "трудно дышать". В таком состоянии, по словам модели, человек не знает, куда идти, а проблемы накрывают его с головой.
Анна Заворотнюк отметила, что в подобные моменты кажется, что не выбраться. Вместе с тем она призвала подписчиков всегда помнить о том, что Вселенная всех любит, а все невзгоды помогают человеку стать тем, кем ему суждено быть.
Напомним, после известия о раке у Анастасии Заворотнюк ее дочь долго работала с психологом, а муж, фигурист Петр Чернышев сильно изменился на последние несколько лет: очень похудел и будто постарел. Спортсмену приходится работать на износ, чтобы оплачивать лечение любимой супруги. Родные артистки не высказываются о ее состоянии, из-за чего в Сети то и дело появляются слухи и домыслы.
Как писали "Дни.ру", ранее Анна Заворотнюк призналась, что избавлялась от депрессии с помощью специалистов. Она длительное время принимала медикаментозную терапию и сообщила, что самое важное в этом – не отказываться от медикаментов.