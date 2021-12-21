"Трудно дышать": Заворотнюк сделала душераздирающее заявление

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк благодаря активности в своем инстаграм-аккаунте стала настоящей знаменитостью. За ее психологическое состояние переживают многие россияне. Ведь не секрет, что Анна очень тяжело переживает болезнь звездной матери.

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