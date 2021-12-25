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Шоу-бизнес
Приставы не смогли наказать онкобольную Заворотнюк: Должница исчезла

Приставы не смогли наказать онкобольную Заворотнюк: Должница исчезла

Уже не первый год анастасию Заворотнюк преследуют судебные приставы. Дело в том, что звезда "Моей прекрасной няни" уже много лет не может расплатиться с долгами.
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Супруг артистки Петр Чернышов работает на износ, чтобы оплачивать лечение больной раком Анастасии Заворотнюк. Однако у фигуриста и актрисы никак не получается выбраться из долговой ямы.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) есть информация о задолженностях знаменитости. Там указаны разные суммы: 40 000, 36 000 рублей... Примечательно, что теперь, судя по данным портала, дела завершены, потому что приставы не смогли разыскать Анастасию Заворотнюк.

Напомним, долги у актрисы стали копиться с открытия катка в Крыму, о котором артистка и спортсмен давно мечтали. У звездной пары произошел конфликт с действующим тогда вице-мэром Киева Евгением Червоненко. В итоге планам Анастасии Заворотнюк было не суждено сбыться.

Девять лет назад звезда приобрела особняк в подмосковном Крекшино, где живет по сей день. Она взяла крупный кредит на его ремонт, но теледиву подвел резко подскочивший курс доллара. В результате банк подал на звезду в суд в 2014 году и потребовал 27 миллионов рублей. К счастью, Анастасии Заворотнюк удалось разобраться с кредитом.

Кроме того, два года назад приставы Тропарево-Никулинского района потребовали от артистки 1,6 миллиона рублей за "исполнительский сбор" за время судебных разбирательств. Теперь, видимо, выплата всех обязательств легла на плечи Петра Чернышева.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 11:17 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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