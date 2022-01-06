Какое горе! Звезда фильма "Кин-дза-дза" ушла из жизни в новогоднюю ночь

Артист собирался праздновать Новый год вместе со своей семьей – женой и сыном. Родственники собрались дома у наследника Михаила Анатольевича, встречали тихо, по-семейному, без алкоголя. После праздника Бычков с супругой отправились домой спать. Беды ничего не предвещало, более того, артист собирался на днях к стоматологу.
Однако проснуться после новогодней ночи артисту уже было не суждено. Смерть констатировали приехавшие по вызову жены сотрудники полиции. Приехавшие на место трагедии медики констатировали смерть от естественных причин.
Артист Михаил Бычков служил в театре на Малой Бронной, где сыграл несколько десятков спектаклей. За время своей карьеры он снялся в таких культовых фильмах, как "Кин-дза-дза! ", "Покровские ворота", "12 стульев", "Борис Годунов" и других.
Всего в послужном списке Бычкова 70 спектаклей и 50 фильмов. Из-за проблем с архивом все договоры и контракты не смоги восстановить, поэтому при жизни артист получал пенсию только за некоторые из своих работ.
Михаил Бычков 40 лет был счастлив в браке, у него осталось двое сыновей и четыре внучки.