"Психанула": жена Малафеева сбежала из России вместе с сыном после новости о разводе

Екатерина Малафеева решила провести новогодние дни необычно.

Осенью 2021 года футболист Вячеслав Малафеев сообщил о намерении развестись со своей супругой Екатериной, не раскрывая причин. Жена спортсмена тяжело переживала случившееся. Вероятно, она решила немного отвлечься от неприятностей, отправившись вместе с сыном в Таиланд в Новый год. "Я психанула и кое-что придумала...", – писала женщина в своем инстаграм-аккаунте о путешествии.

Сейчас Малафеева публикует в соцсети множество видео с отдыха, показывает подписчикам места, которые посещает вместе с сыном и ни слова не говорит о разводе с Вячеславом. Она лишь пожаловалась, что прошлый год завершился "адово".

Напомним, Екатерина – вторая жена Вячеслава. Свадьба состоялась в декабре 2012 года. Сын Алекс родился в мае 2013-го. У футболиста также есть двое детей от первого брака – 18-летняя Ксения и 15-летний Максим. Их мать – Марина Безбородова. 10 лет назад она погибла в ДТП в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что дочери Вячеслава Малафеева вынесли приговор. Наследнице спортсмена, которая на тот момент еще не достигла совершеннолетия, дали четыре года условно за продажу наркотиков. Также ее обязали пройти лечение от наркозависимости.