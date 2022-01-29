"Увлеклась барами": Разведенка Лазарева повадилась пить с молодежью

Татьяна Лазарева пустилась во все тяжкие.

После развода с Михаилом Шацем артистка стала активно вести соцсети, в своем блоге она без стеснения показывает различные эпизоды своей жизни и не боится предстать "не в том свете". Так, Лазарева опубликовала ролик, в котором крайне весело проводит время в компании людей всех возрастов и алкоголя. Татьяна честно призналась, что "увлеклась барами и танцами" и повадилась находить места, где отдыхает и пьет с молодежью.

Барные похождения привлекли внимание Лазаревой к музыкальному сопровождению подобных заведений. По ее наблюдениям, хоть в ночных заведениях, в большинстве своем, отдыхают молодые люди, репертуар там из 80-х и 90-х, что сильно удивило артистку. Она призналась, что ей такое "заходит", но хотелось бы познакомиться с чем-то из современного. "Не, я не против, мне это очень даже заходит, но новое-то где?.. Надо детей поспрашивать, а то так и умру под Пугачеву и Любэ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила Татьяна.

Подписчики поспешили поделиться опытом, отметив, что хиты конца прошлого столетия нравятся аудитории годами, под них танцуют люди всех возрастов. "Вы совершенно правы, сейчас слушать невозможно ничего, "старые" вещи музыкальных произведений – это лучшее. Танцуйте", "Из нового прям вообще – редко, когда кровь из ушей не идет, не то чтоб там в расколбас устроить", "У меня дочка 17 лет, пляшет под Аллегрову и Лепса", "Хиты 80-90-00х в наших сердцах", – написали комментаторы.