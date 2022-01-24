"Гармоничная пара": Медведеву в белом платье сняли с молодым красавцем

На снимках прославленная спортсменка облачилась в белое платье с декольте, а рядом с ней – болгарский певец Кристиан Костов, одетый в костюм. Фотосессия получилась весьма романтичной.
На некоторых снимках артист нежно обнимает Медведеву или проводит пальцами по ее шее. Чувственные кадры не могли не приковать к себе внимание пользователей Сети. Фанаты спортсменки отметили, что певец и фигуристка гармонично смотрятся вместе, не обошлось и без комментариев о свадьбе пары.
"Крис, сделай предложение Жене, будь мужиком!", – написал один из подписчиков.
Однако не у всех поклонников новые снимки вызвали умиление. В комментариях под постом разразился громкий спор по поводу того, с кем Медведева смотрится лучше: с Кристианом Костовым или Даней Милохиным, с которым спортсменка выступала в паре в шоу "Ледниковый период".
Отметим, что после появления блогера и фигуристки на льду поползли слухи о том, что между ними закрутился роман, к тому же они не раз сами давали повод об этом задуматься, жарко обнимая друг друга или целуясь на публике. После завершения шоу Медведева и Милохин заявили, что их связывает крепкая дружба, однако поклонники пары отказываются в это верить.