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Шоу-бизнес
"Гармоничная пара": Медведеву в белом платье сняли с молодым красавцем

"Гармоничная пара": Медведеву в белом платье сняли с молодым красавцем

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram фотографии с недавней фотосессии, чем вызвала у поклонников одновременно восхищение, негодование и подозрения на предстоящую свадьбу.
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На снимках прославленная спортсменка облачилась в белое платье с декольте, а рядом с ней – болгарский певец Кристиан Костов, одетый в костюм. Фотосессия получилась весьма романтичной.

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На некоторых снимках артист нежно обнимает Медведеву или проводит пальцами по ее шее. Чувственные кадры не могли не приковать к себе внимание пользователей Сети. Фанаты спортсменки отметили, что певец и фигуристка гармонично смотрятся вместе, не обошлось и без комментариев о свадьбе пары.

"Крис, сделай предложение Жене, будь мужиком!", – написал один из подписчиков.

Однако не у всех поклонников новые снимки вызвали умиление. В комментариях под постом разразился громкий спор по поводу того, с кем Медведева смотрится лучше: с Кристианом Костовым или Даней Милохиным, с которым спортсменка выступала в паре в шоу "Ледниковый период".

Отметим, что после появления блогера и фигуристки на льду поползли слухи о том, что между ними закрутился роман, к тому же они не раз сами давали повод об этом задуматься, жарко обнимая друг друга или целуясь на публике. После завершения шоу Медведева и Милохин заявили, что их связывает крепкая дружба, однако поклонники пары отказываются в это верить.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 января 2022, 10:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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