"Скрывал": Корчевников на всю страну заявил о тайном ребенке

Известный журналист Борис Корчевников проводит на камеру беседы с удивительными людьми. Благодаря программе "Судьба человека", россияне узнают захватывающие жизненные истории поучительного характера.
Однако не только герои проекта поражают публику. Недавно телеведущий поведал о собственном прошлом. Оказалось, что у него есть близкая родственница, которая отказывается поддерживать с ним связь.
"Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру", — заявил на всю страну Борис Корчевников. У родителя мужчины был ребенок от другого брака. Ведущий узнал об этом лишь со временем, после 35-летия.
Журналист разыскал сестру после кончины отца. Увы, родственница не желает с ним общаться. Известно, что она работает школьным учителем и, судя во всему, не хочет впускать в свою жизнь звезду.
Впрочем, Борис Корчевников не одинок. У него нет жены, зато есть любимая мать, которая всегда его поддерживает. Долгое время они жили под одной крышей, но в период пандемии ведущий переехал, чтобы обезопасить женщину от опасного вируса.
Пока у журналиста нет невесты на примете. Коллеги призывают его скорее вступать в брак. Например, недавно Борис Корчевников выслушал от актрисы унизительное назидание.