Известная ведущая публично унизила одинокого Корчевникова: Надо жениться

39-летний Борис Корчевников до сих пор не был женат. В очередном выпуске своего шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" ведущего буквально ткнули носом в это обстоятельство.

Гостьей студии стала ведущая Ксения Стриж. Звезда разоткровенничалась о своей личной жизни, а потом взялась поучать коллегу. Она весьма жестко и унизительно высказалась по поводу того, почему Борис Корчевников еще не имеет собственной семьи.

Знаменитость отметила, что к женитьбе не стоит относиться слишком серьезно. Она добавила, что, когда шоумен постареет, то станет никому не нужен. "Хотя бы тренировочный раз надо жениться", – заявила Ксения Стриж.



На сторону ведущего встала актриса Яна Поплавская. "Ну ты насоветуешь сейчас ему", – возмутилась звезда. Сам Борис Корчевников выпад в свою сторону комментировать не стал. Примечательно, что он не любит делиться деталями личной жизни.

Известно только о том, что серьезные любовные отношения у телеведущего были лишь с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Якобы он даже планировал свадьбу с избранницей. Однако пара рассталась, так и не успев расписаться. Что стало истинной причиной разлада, неизвестно до сих пор.

Напомним, Борис Корчевников не раз говорил о том, что мечтает о семье и детях. Отметим, что шоумен очень религиозен и довольно серьезно относится к браку.