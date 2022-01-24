"Замедляем развитие": врачи предсказали будущее тяжелобольного Зайцева

В последнее время поклонники Вячеслава Зайцева всерьез переживали за его здоровье. Однако недавно модельер сообщил, что чувствует себя вполне неплохо и готов в скором времени вернуться к работе. Причем он хочет не только создавать костюмы, но и взять шефство над своим Домом моды. Так, он собирается наладить финансовые дела, а также занять должность генерального директора. С прежней командой кутюрье планирует распрощаться. Зайцев утверждает, что уже полон сил и готов к продуктивной деятельности.
Столь заметное улучшение состояния дизайнера говорит о том, что врачи правильно подобрали для него терапию. Ведь еще недавно Зайцев чувствовал себя настолько плохо, что еле-еле передвигался во время Недели моды, проходившей в столице.
Однако, по мнению невролога, расслабляться Вячеславу не стоит. Алиса Коротина напомнила, что болезнь модельера весьма серьезна, поэтому не стоит о ней забывать. Врач уверила, что синдром Паркинсона нельзя вылечить, возможно только притормозить развитие недуга.
Также она добавила, что такие симптомы, как тремор рук, ухудшение памяти, все равно будут со временем развиваться. "Мы замедляем процессы развития болезни", – говорит медик, рассказывая, что пациент обязательно должен быть под наблюдением. Однако о полном излечении, к сожалению, говорить нельзя.