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Шоу-бизнес
"Есть шансы выжить?": Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о матери

"Есть шансы выжить?": Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о матери

Злопыхатели не раз "хоронили" Анастасию Заворотнюк, но она не сдается смерти. Дочь звезды болезненно реагирует на происходящее.
прочитано 371 раз

Вот уже три года, как потрясающая артистка и чудесная мать Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов и начала новую жизнь, полную боли и испытаний. Опухоль мозга разделила жизнь звезды на "до" и "после". Все — коллеги, друзья, поклонники актрисы продолжают молить бога о здравии актрисы, которую спрятали дома подальше от всех ненавистников.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

В прошлом вся страна наблюдала за тем, как онкология загоняет человека в могилу. Именно от рака мозга скончалась потрясающая певица Жанна Фриске. Ей было всего 38 лет. Болезнь изводила звезду до последнего, на лечение тратились огромные деньги, но чуда не случилось.

Теперь россиян волнует судьба Анастасии Заворотнюк, ведь пока она жива, надежда на лучшее не угасает. Единственным звеном, которое хоть как-то соединяет поклонников со звездой, стала ее дочь Анна. В "Инстаграм" блогерша откровенно делится личным и наболевшим.

Недавно девушка получила в Сети жестокое послание. "Скажите, у вашей мамы есть шансы выжить? Я очень переживаю", — поинтересовались у Анны.

Дочь Анастасии Заворотнюк дала уклончивый ответ. По ее словам, этот вопрос сильно ранит, а автор слишком глуп, чтобы это понимать. "Переживает очень. Не то, что я", — с едкой горечью написала блогерша. Также она добавила фото, на котором одета в черное платье.


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Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Автор: 20 января 2022, 17:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Всё у неё <цензура>. Если бы это была опухоль головного мозга, то за такое время она должна была уже умереть или излечиться. Сбежала от кредиторов, стала затворницей, крыша поехала на почве шизофрении... Есть много вариантов, почему она прячется.
Гость948247
Пожаловаться Ответить
Гость943601
Всё у неё <цензура>. Если бы это была опухоль головного мозга, то за такое время она должна была уже умереть или излечиться. Сбежала от кредиторов, стала затворницей, крыша поехала на почве шизофрении... Есть много вариантов, почему она прячется.
Люди недалекого ума не могут жить с мыслью, что они чего-то не знают или не понимают, поэтому пустоты заполняют фантазиями. Смешны и убоги. Грустно это все.
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