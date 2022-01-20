"Есть шансы выжить?": Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о матери

Вот уже три года, как потрясающая артистка и чудесная мать Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов и начала новую жизнь, полную боли и испытаний. Опухоль мозга разделила жизнь звезды на "до" и "после". Все — коллеги, друзья, поклонники актрисы продолжают молить бога о здравии актрисы, которую спрятали дома подальше от всех ненавистников.
В прошлом вся страна наблюдала за тем, как онкология загоняет человека в могилу. Именно от рака мозга скончалась потрясающая певица Жанна Фриске. Ей было всего 38 лет. Болезнь изводила звезду до последнего, на лечение тратились огромные деньги, но чуда не случилось.
Теперь россиян волнует судьба Анастасии Заворотнюк, ведь пока она жива, надежда на лучшее не угасает. Единственным звеном, которое хоть как-то соединяет поклонников со звездой, стала ее дочь Анна. В "Инстаграм" блогерша откровенно делится личным и наболевшим.
Недавно девушка получила в Сети жестокое послание. "Скажите, у вашей мамы есть шансы выжить? Я очень переживаю", — поинтересовались у Анны.
Дочь Анастасии Заворотнюк дала уклончивый ответ. По ее словам, этот вопрос сильно ранит, а автор слишком глуп, чтобы это понимать. "Переживает очень. Не то, что я", — с едкой горечью написала блогерша. Также она добавила фото, на котором одета в черное платье.