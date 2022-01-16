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Шоу-бизнес
"Враг повержен, празднуем победу": известный певец высказался по поводу обгоревшей Хлебниковой

"Враг повержен, празднуем победу": известный певец высказался по поводу обгоревшей Хлебниковой

Популярный певец девяностых рассказал, почему артисты не будут помогать Хлебниковой.
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Недавно в жизни Марины Хлебниковой произошла трагедия – в квартире певицы произошел пожар, из-за которого женщина сильно пострадала. Артистка около двух месяцев лежала в больнице, и недавно ее выписали. Однако Марина столкнулась с другой проблемой – ей некуда возвращаться, поскольку жилье нуждается в восстановлении, а денег таких у нее нет.

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Вызвался помочь певице Андрей Малахов, он предложил публике скинуться и оплатить ей ремонт. Однако некоторые скептически отнеслись к этому. Так, по мнению известного певца Данко, помогать Хлебниковой будут только простые люди. А вот звезды шоу-бизнеса обойдут трагедию исполнительницы стороной. Объяснил он это тем, что певцы, актеры и прочие известные люди между собой враждуют.

Данко уверен, что в мире эстрады друзей или коллег нет, есть только бизнес-партнеры. По его мнению, каждый готов уничтожить другого, чтобы тот исчез из шоу-бизнеса. Так, певец сказал, что раньше хорошо общался со звездами, которые сейчас имеют бешеную популярность. Однако на данный момент они не общаются. Данко объясняет это страхом конкуренции. Именно поэтому артист уверен, что коллеги Хлебниковой не станут ей помогать. "Если враг повержен, то мы празднуем победу", – подытожил он.

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Марина Хлебникова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 11:50 Источник: "Собеседник" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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