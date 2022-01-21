"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам

Ирина Горбачева без стеснения рассказала про свой первый травмирующий поход к гинекологу.
"Мне было 14 лет и я лежала в гинекологии матери и ребенка после операции, – вспоминает она пережитый стресс. – Я лежала на гинекологическом кресле, проходит обследование. Мне и так страшно физически открыть ноги перед человеком, и вдруг заходит толпа студентов".
Случившееся дальше стало шоком для будущей актриса.
"На мне начинают показывать, как нужно правильно брать мазки и проводить обследования. Врач спрашивает: "Кто-нибудь хочет?" И подходит студент, делает проверку. Все это без моего согласия", — рассказала Ирина в скандальном интервью Юрию Дудю.
В 14 лет она еще была девственницей, поэтому являть каждому встречному не знавший мужика бабий срам для нее было тяжело. Пройдет несколько лет, и актриса войдет в раж. Сначала она выйдет замуж за актера Григория Калинина. Летом 2018 года пара распадется. В июле 2021 года она вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова.