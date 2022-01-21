"Кто-нибудь хочет?": сочная Горбачева без трусиков показала не знавший мужика бабий срам

В 2019 году известное интернет-издание назвало Ирину Горбачеву одним из героев искусства 2010-х за совмещение образов "пацанки, феи и комической старухи" как проявление тенденции "сложной и яркой феминности, эмоциональной и динамичной, рассказывающей о себе без маски". Действительно, она всегда откровенна. И смело говорит даже об интимных вещах.



прочитано 385 раз