"Был контракт на убийство": стало известно о покушении на Робби Уильямса

Робби Уильямс стал всемирно известным в конце 90-х годов и уже долгое время является одним из высокооплачиваемых артистов. За всю свою карьеру певец выпустил 10 альбомов и сборников. На сегодняшний день продано порядка 80 миллионов копий пластинок.
Но из-за невероятной славы Уильямс живет в тревоге. В недавнем интервью журналу Mirror 47-летний певец признался, что не может посещать многие общественные места, поскольку там могут находиться люди, которые хотят его убить. По словам артиста, на пике славы его пытался лишить жизни киллер. "Был контракт на убийство", – сообщил он, уточнив, что никогда об этом не говорил публично.
Кстати, не так давно Уильям рассказывал, что едва не умер из-за диеты. Певец долгое время употреблял лишь морепродукты (рыбу, осьминогов, кальмаров), из-за чего в его организме появилось очень много ртути. Рекордное количество данного вещества могло привести к опаснейшим заболеваниям, но медики вовремя пришли на помощь артисту.
Напомним, в прошлом году Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила певцу и его супруге сына. Мальчика назвали Бо Бенидикт Энтовен.