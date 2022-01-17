Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Понедельник
17 января
Лента новостей
21:42
СМИ: канцлер Германии Шольц отказался поддерживать антироссийские санкции
21:33
Самойлова рассказала о нападении аллигатора: До сих пор в шоке
21:28
Готовятся к худшему? 85-летний Леонид Куравлев может не вернуться из реанимации
20:53
Политолог Мирзаян: вступление Украины в НАТО будет означать начало войны за Крым
20:40
"Был контракт на убийство": стало известно о покушении на Робби Уильямса
19:55
"Два яйца": Пригожин подсунул Шукшиной пошлое предложение
19:52
"Знал об ограблении": друг обвинил в краже 100 миллионов покойного Градского
19:18
В полиции объяснили странное поведение лишившейся 100 миллионов рублей вдовы Градского
18:45
"Это была жертва": всплыла новая грязная деталь из прошлого Прокловой
18:41
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
18:37
Появилось доказательство ограбления вдовы Градского: Попал на видео
18:35
Москвичам пообещали достроить еще два участка Большой кольцевой линии в 2022 году
18:09
Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным
18:01
Синоптик предупредил о неприятном погодном сюрпризе на Крещение
17:08
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
17:00
"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади
16:58
"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной
16:52
Кольцо за 1,5 миллиона: 59-летний актер "Солдат" женится на молодой спустя полгода романа
16:51
Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса
16:38
Выскочившая замуж Орлова оказалась одна на стройке: Тяжело и страшно
16:23
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:09
"Только лично": Почему финалистка "Битвы экстрасенсов" отказалась помогать людям
16:08
В Госдуме рассказали о еще одной пенсионной реформе
16:05
"Меня угрохаете окончательно": звезда "Склифосовского" не справилась с эмоциями перед Малаховым
15:55
"Деньги не влезают в шкаф и вываливаются": Градский перед смертью шутил о несметных богатствах
15:49
Ограбление или инсценировка? Криминалист объяснил пропажу 100 миллионов в доме Градского
15:42
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
15:22
"Сейчас упаду": Исхудавшая Машная ошарашила россиян
15:18
"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину
14:49
Состояние тяжелобольного Куравлева ухудшилось: 35 процентов поражения легких
14:49
Прооперированного Митю Фомина заставили работать в день рождения
14:40
"Угроза на всю жизнь": Сгинувший из дворца принц Гарри нанес удар Елизавете II
14:37
Банщикова оправдалась за нелепый ляп в "Ищейке" и ответила на слухи о финале сериала
14:34
В московском фитнес-центре у пенсионерки украли ожерелье за 150 тысяч
14:29
"Необратимые последствия": зачем разъяренная жена Петросяна набросилась на ненавистников
14:28
Не откликались на звонки: Леонтьев рассказал о ставших перед смертью затворниками Мягкове и Вознесенской
14:27
Машина ограбленной вдовы Градского с возможными преступниками попала на видео
14:22
Житель Красногорска зарезал собутыльника в пьяной ссоре
14:19
В Кремле назвали США ненужными в вопросе отношений Украины и России
14:06
Новая семья, жизнь в роскошном особняке и ссоры с дочерью: что стало с Кончаловским
13:59
Зачем Гарик Мартиросян кинул в жену странный подарок
13:58
Что положили в закрытый гроб вдовы Мягкова
13:49
"Уже не мальчик": Сморщенный 62-летний Николаев резко преобразился
13:47
Рудковская легла под нож хирурга: Подтянула обвисшую грудь
13:45
В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком
13:42
"Правда с нами! Бог с нами!": прибывший на Украину Порошенко возглавил митинг
13:41
Подозреваемую в романе с Мартиросяном Кошкину заметили с ребенком: Родила семь лет назад
13:40
У гроба вдовы Мягкова огласили ее последнее желание
13:36
Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
13:16
Фриске шокировала видом утыканного проводами отца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину
"Второй замок": Жирующие Пугачева и Галкин скупают элитную недвижимость
"Никакого Давы": Главный любимчик Киркорова с треском провалился
"Не в силах скрывать": жена сильно сдавшего Малахова выдала его тайну
Оскандалившаяся Бузова показала россиянам сосок: Латекс и наигранные ужимки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Был контракт на убийство": стало известно о покушении на Робби Уильямса

"Был контракт на убийство": стало известно о покушении на Робби Уильямса

Британский певец Робби Уильямс рассказал, что его пытался убить киллер.
прочитано 147 раз

Робби Уильямс стал всемирно известным в конце 90-х годов и уже долгое время является одним из высокооплачиваемых артистов. За всю свою карьеру певец выпустил 10 альбомов и сборников. На сегодняшний день продано порядка 80 миллионов копий пластинок.

ПО ТЕМЕ

Знаменитый певец чудом остался жив после отравления ртутью

Суррогатная мать родила сына звезде Голливуда

Но из-за невероятной славы Уильямс живет в тревоге. В недавнем интервью журналу Mirror 47-летний певец признался, что не может посещать многие общественные места, поскольку там могут находиться люди, которые хотят его убить. По словам артиста, на пике славы его пытался лишить жизни киллер. "Был контракт на убийство", – сообщил он, уточнив, что никогда об этом не говорил публично.

Кстати, не так давно Уильям рассказывал, что едва не умер из-за диеты. Певец долгое время употреблял лишь морепродукты (рыбу, осьминогов, кальмаров), из-за чего в его организме появилось очень много ртути. Рекордное количество данного вещества могло привести к опаснейшим заболеваниям, но медики вовремя пришли на помощь артисту.

Напомним, в прошлом году Робби Уильямс стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила певцу и его супруге сына. Мальчика назвали Бо Бенидикт Энтовен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Roberto Finizio / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 20:40 Источник: Mirror ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили

Артисту нехило досталось
Шоу-бизнес

"Диареи пока нет": Закадычный друг взял Лазарева сзади

Певец похвастался результатом
Шоу-бизнес

"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной

Певица выложила ужасающую фотографию
Сериалы

"Долгое время я лопухом ходил": жена беззастенчиво наставляла рога известному актеру Ильину

Актер раскрыл причину краха семьи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом
Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Житель Красногорска зарезал собутыльника в пьяной ссоре
В Перми неизвестные обстреляли из ружья машину с женщиной и ребенком
Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+