Суррогатная мать родила сына звезде Голливуда

О том, что в звездном семействе произошло пополнение, в своем инстаграм-аккаунте объявила его жена Айда Филс. Она опубликовала милый снимок, на котором показала ножки всех своих малышей.
Четвертым наследником Робби Уильямса стал мальчик. Ребенка назвали Бо Бенедикт Энтовен. Примечательно, что второго сына звезде Голливуда родила не жена, а суррогатная мать. Для актера это уже второй подобный опыт. Беременность женщины долгое время держали в секрете.
Супруга Робби Уильямса заверила, что и она, и ее муж очень счастливы. "Мы счастливы, что можем подержать нашего здорового сына на руках. Теперь наша семья официально стала полной", – написала Айда.
Помимо Бенедикта, Робби Уильямс воспитывает вместе с женой дочерей Коко, Теодору и сына Чарльза. "Как и в случае с Коко, он биологически наш, но рожден благодаря нашей невероятной суррогатной маме", – отметила супруга певца. Примечательно, что звездная пара поддерживает дружеские отношения с женщиной, выносившей им младших детей.
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