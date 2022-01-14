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Шоу-бизнес
"Чуть хату не спалила": Солнцев плюнул в пострадавшую от пожара Хлебникову

"Чуть хату не спалила": Солнцев плюнул в пострадавшую от пожара Хлебникову

Рустам Солнцев считает, что Марина Хлебникова сама ответственна за свою судьбу.
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На днях сердобольный Андрей Малахов решил помочь пострадавшей в пожаре Марине Хлебниковой и объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры певицы. Эта инициатива возмутила многих россиян, не понявших, почему деньги должны собирать именно они. Теперь на сей счет высказался известный шоумен Рустам Солнцев.

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 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Оказалось, Солнцев относится к тем людям, которые считают, что до трагедии Хлебникову довел не вполне здоровый образ жизни. Мужчина подчеркнул, что он в отличие других экспертов не закрывает глаза на правду и не считает, что она просто уснула с сигаретой. Шоумен очень эмоционально призвал не обманывать народ.

"Хлебникова чуть хату не спалила," – плюнул словами в пострадавшую Солнцев.

Тем не менее, инициативу Малахова шоумен не осуждает, но в ее успех все равно не верит. Если бы у певицы было много настоящих поклонников, они бы без всяких просьб собрали деньги. Однако, по мнению Солнцева, их просто нет.

В интервью "Собеседнику" шоумен также назвал Хлебникову "безадресной" певицей, и, к тому же, лишенной какой-либо актуальности. Поэтому даже коллеги не хотят оказывать ей финансовую помощь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что изуродованную огнем Марину Хлебникову выписали из больницы, и теперь она вынуждена ютиться у друзей.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 10:37 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Алкашка сама во всем виновата. Некоторые люди просто не могут смириться с возрастом, старением, изменениями во внешности и т.<цензура>. Лечатся алкоголем и пластическими операциями.
1

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