"Чуть хату не спалила": Солнцев плюнул в пострадавшую от пожара Хлебникову

На днях сердобольный Андрей Малахов решил помочь пострадавшей в пожаре Марине Хлебниковой и объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры певицы. Эта инициатива возмутила многих россиян, не понявших, почему деньги должны собирать именно они. Теперь на сей счет высказался известный шоумен Рустам Солнцев.
Оказалось, Солнцев относится к тем людям, которые считают, что до трагедии Хлебникову довел не вполне здоровый образ жизни. Мужчина подчеркнул, что он в отличие других экспертов не закрывает глаза на правду и не считает, что она просто уснула с сигаретой. Шоумен очень эмоционально призвал не обманывать народ.
"Хлебникова чуть хату не спалила," – плюнул словами в пострадавшую Солнцев.
Тем не менее, инициативу Малахова шоумен не осуждает, но в ее успех все равно не верит. Если бы у певицы было много настоящих поклонников, они бы без всяких просьб собрали деньги. Однако, по мнению Солнцева, их просто нет.
В интервью "Собеседнику" шоумен также назвал Хлебникову "безадресной" певицей, и, к тому же, лишенной какой-либо актуальности. Поэтому даже коллеги не хотят оказывать ей финансовую помощь.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что изуродованную огнем Марину Хлебникову выписали из больницы, и теперь она вынуждена ютиться у друзей.