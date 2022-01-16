Холостяка Корчевникова сняли на полу подъезда с рыжим приятелем

Снимки шоумена и его случайного друга произвели фурор.

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о знакомстве, которое подарило ему массу положительных эмоций. В подъезде своего дома шоумен нашел большую рыжую собаку, когда поздно ночью возвращался в свою квартиру.

Пес был дружелюбным и постоянно пытался лизнуть Корчевникова в лицо. К счастью, хозяина животного нашли. Уже на следующий день новый знакомый Бориса поехал домой.

В личном микроблоге Корчевников опубликовал снимки, на которых запечатлен с псом. В кадре счастливый шоумен сидит на полу подъезда вместе с мохнатым приятелем. "Вот такое чудо вдруг встретило меня", – подписал фото артист.

Подписчики пришли в восторг от поста телеведущего. У шоумена, считают поклонники, очень доброе сердце. Пользователи Сети напомнили, что ранее Корчевников спас котенка от голодной смерти. Борис и его знакомые нашли животное у станции метро в обмотанной скотчем коробке. Знаменитость поселила пушистика в своей квартире.

Теперь для полного счастья, считают поклонники, 39-летней знаменитости не хватает жены и ребенка. Корчевников не скрывает, что уже устал от статуса холостяка. Наладить личную жизнь Борису мешает слишком любящая мать. По словам шоумена, он не женат потому, что всех потенциальных невест знакомил с родительницей. Судя по всему, Ирине Леонидовне невозможно угодить.