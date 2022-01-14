Заперли в комнате и заставили рыдать: Заворотнюк прервала молчание

Наконец, желание подписчиков исполнилось и среди всех репостов теплых слов появилась и сама наследница Анастасии Заворотнюк. Ее волосы были слегка растрепаны, а потому она сама пошутила, что похожа на "день рожденского домовенка". Дочь артистки сообщила, что день у нее начался крайне весело. Она выглядела очень довольной.
Наследница знаменитости поблагодарила поклонников за поздравления и пожелания и указала, что очень любит своих близких. Анна Заворотнюк выложила шарики в виде цифр, цветы и отметила, что не понимает, как жила бы без своих самых главных людей. Рассказала она и о сюрпризе от любимого человека. Сейчас они живут вместе в квартире в сердце столицы.
Свое повествование дочь Анастасии Заворотнюк начала крайне неожиданно. Она сообщила, что ее заперли в комнате и долго не выпускали, так как мужчина должен был все подготовить. Анна сообщила, что он довел ее до слез тем, что сделал. Ей было очень приятно.
Сообщила Анна Заворотнюк и о том, какой у них план на оставшуюся часть дня. Они собирались отправиться в СПА, чтобы насладиться временем вдвоем и процедурами. Затем пара поедет в ресторан и устроит романтический ужин там. Восторженные поклонники продолжают поздравлять кумира.