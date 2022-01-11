"Я обалдела": 70-летняя Алферова насладилась "Шишками" красавца-блондина

В канун Нового года на экранах вышла картина "Старые шишки", сценаристом и продюсером которой выступил красавец-блондин Сергей Светлаков. Одну из главных ролей в фильме сыграла несравненная Ирина Алферова, сумев украсить кино и добавить в него особый шарм.
Действие кино развивается вокруг обитателей дома престарелых под названием "Шишки", жители которого так заскучали, что устроили переполох и кардинально изменили свое бытие. Запустив интересный бизнес, герои картины стали конкурентами опасных преступников.
Журналисты поинтересовались у 70-летней актрисы о впечатлениях, которые она испытала от особенностей фильма. "Меня привлекло все. Я прочла сценарий и обалдела. А какие партнеры, а продюсер!" — объявила Ирина Алферова.
Кинодива высоко оценила старания Сергея Светлакова и осталась ему очень благодарна. По словам артистки, мужчина ответственно подходил к работе — регулярно с раннего утра находился на площадке и следил за работой съемочной группы.
Ирина Алферова призналась, что никакие деньги не могут заставить ее участвовать в проектах, которое она считает неудачными. Как сообщила звезда, ей не раз предлагали спектакли для гастролей, которые она резко отвергала, не слушая сумму гонорара. Так что Сергею Светлакову с его "Шишками" повезло — он сумел доставить актрисе наслаждение без особых усилий.