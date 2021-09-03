"Хоронят": Жигунова ранила новость о встрече с Заворотнюк

Сергей Жигунов вскипел из-за материала с упоминанием Анастасии Заворотнюк. Поклонники поддержали его.

Недавно на всю страну прогремела новость о том, что Сергей Жигунов назвал ситком "Моя прекрасная няня", где встретил Анастасию Заворотнюк, ужасом. Дело в том, что артист двояко высказался о съемочном проекте, поэтому не все нашли в его словах правильный смысл. Актер опубликовал в инстаграм-аккаунте скриншот материала одного из российских изданий, которое его процитировало, и выразил свое негодование.

"Путь вашей профессиональной деградации имеет только одно естественное окончание — разорение и последующее закрытие вашего издания", — выразился раздосадованный Сергей Жигунов. Он подчеркнул, что желает скорейшего краха сайту с эксклюзивами о звездах. Примечательно, что актера ранила определенная публикация, из-за которой он поставил крест на всей деятельности информационного портала.

Поклонники присоединились к возмущениям артиста в комментариях к гневному посту. Они нежно полюбили "Мою прекрасную няню" с участием Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, поэтому не смогли пройти мимо. Один из пользователей "Инстаграм" порекомендовал мужчине радоваться, что его еще не хоронят в СМИ. Другие участники дискуссии с ним не согласились и привели несколько примеров. "Еще как хоронят. В ютубе, например. Вот где действительно ужас", — отметили в Сети.