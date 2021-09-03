Заворотнюк ошарашила народ появлением на улице в пижаме

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк вышла на люди в неподобающем виде. Во всяком случае, так посчитали некоторые пользователи Сети.

Анна Заворотнюк решила поэкспериментировать. Недавно она уехала из дома родителей, и теперь обитает в своей столичной квартире.

В своем инстаграм-аккаунте модель сообщила, что вышла прогуляться в модном сейчас пижамном костюме. Такой фэшн-тренд нынче актуален на Западе. Наследнице актрисы показалось, что она выглядит очень современно, но на деле россияне отреагировали на ее костюм удивлением.

Одежда девушки была не к месту и только привлекала лишнее внимание. Анна с иронией отметила, что предстала в образе городской сумасшедшей. При этом она призналась, что в таком виде ей комфортнее дома. Модель спросила фолловеров, осмелились бы они выйти на улицу в подобном костюме?

Подписчики заявили, что вряд ли бы отважились на такой эксперимент. "Красивая, но я бы не вышла в таком наряде. По мне, так это домашняя пижама", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, Анна Заворотнюк получила образование в США и собиралась там работать, но в это время заболела раком ее звездная мать. Поэтому модель вернулась в Россию, чтобы быть рядом с артисткой. Отметим, что девушка тяжело переживает болезнь родительницы. Периодически она признается в этом своим поклонникам в соцсети.