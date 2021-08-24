Шарики и черная пижамка: как выглядит Заворотнюк в постели

Сегодня на странице Анны появилось пикантное постельное фото, которое очень обрадовало ее фолловеров. На свежем снимке 25-летняя женщина, так сильно напоминающая свою знаменитую мать, сидит на разобранной постели в черной шелковой пижамке. Над головой дочери Анастасии Заворотнюк висят многочисленные воздушные шары, придающие снимку еще больше романтики.
Подписчики Анны пришли в восторг от прекрасной модели и оставили ей множество комплиментов.
Фолловеры написали:
"Красотка как всегда" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Невероятная красотка!!!", "Анюта, ты просто очаровательная!", "Моя хорошая, ты просто – красавица", "Ты очень красивая и я тебя люблю".
В посте, сопровождающем снимок, Анна затронула актуальную сегодня тему женской энергии. Красавица призналась, что лично для нее источником энергии и вдохновения служат такие вещи, как время наедине с собой, спорт и позитивное мышление. В ответ пользовательницы поделились своими тайными источниками, и оказалось, что для многих сама Анна является таким таковым.
Напомним, что не так давно дочь Анастасии Заворотнюк болела ковидом, тогда ее энергия была на нуле, но теперь наследнице актрисы заметно полегчало.
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