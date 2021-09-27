Нелепую Кабаеву в траурном костюме показали на всех экранах страны

После того, как знаменитость завершила свою спортивную карьеру, она сделала все, чтобы прекратить свою публичную деятельность. При этом поклонников гимнастки все еще невероятное количество, а потому интерес не угасает. Сама Кабаева никак не комментирует свое "исчезновение": она не рассказывает ни об отношениях, ни о деятельности, ни о текущем состоянии.
Не так давно Алина Кабаева все-таки решилась на публичное появление. Она не смогла остаться в стороне после ситуации, сложившейся на Олимпиаде с молодыми коллегами, и появилась на экранах. При этом, по словам ведущего, приехать в студию она не смогла, как и выйти на связь в режиме онлайн, а потому лишь прислала запись своего ответа на вопрос. Ситуация вызвала множество вопросов у зрителей, но они оценили свежий вид знаменитости и ее роскошное платье.
Однако оказалось, что гимнастка вовсе не всегда одевалась в такие дорогие трендовые вещи. Телеведущая Ирена Понарошку поздравила с днем рождения канал "MTV Россия", на котором и началась ее карьера. В "историях" личного блога она показала несколько кадров с программ. На одном из них она общается в студии с Юрием Пашковым и Алиной Кабаевой.
Спортсменка сильно изменилась с тех пор. Судя по всему, в то время у нее не было ни тяги к ярким появлениям, ни желания тратить большие деньги на костюмы. На кадрах она скромно сидит с микрофоном в руках и выглядит совсем не на свой юный возраст. Гимнастка одета в черную юбку в пол, черно-белую кофту, а на ее шее достаточно необычный для молодой женщины платок.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Что происходит в России?
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп