Экс-партнерша Лободы раскрылась после слухов о романе с певицей

Светлана Лобода много лет имела рядом надежную партнершу, которая помогла ей достичь славы и успеха в карьере. Однако в этом году Нателла Крапивина приняла решение прекратить сотрудничество со звездой.
Несколько месяцев причина этого не разглашалась. Тайна породила множество слухов. Поговаривали даже, что у продюсера был роман со Светланой Лободой, который зашел слишком далеко. Наконец, Нателла Крапивина рассказала, почему простилась с певицей.
Брюнетка призналась, что потеряла желание продюсировать, так как эта работа занимает практически все время и заставляет отдаваться без остатка. "Я так жить больше не готова", — разоткровенничалась Нателла Крапивина. Женщина намерена вернуться в мир шоу-бизнеса, но Светлана Лобода все равно останется для нее в прошлом. Теперь у Нателлы Крапивиной совсем другие планы.
Экс-партнерша артистки поставила крест на службе продюсером и видит себя в роли менеджера. В планах у Нателлы Крапивиной создать музыкальный лейбл и набрать команту талантливых артистов, которых она будет направлять на творческом поприще.
Бывший продюсер заявила, что не разругалась со Светланой Лободой и поддерживает с ней хорошие отношения. Нателла Крапивина по-прежнему считает певицу самым близким человеком.
Популярные темы форума
Абдоминопластика после родов
Боюсь рожать а муж требует
Парень начал красить ногти
Что происходит в России?
Как отучить сына курить?
Первая любовь