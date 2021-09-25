Экс-партнерша Лободы раскрылась после слухов о романе с певицей

Бывший продюсер Светланы Лободы объяснила причину расставания с артисткой. Нателла Крапивина вывернула душу.

Светлана Лобода много лет имела рядом надежную партнершу, которая помогла ей достичь славы и успеха в карьере. Однако в этом году Нателла Крапивина приняла решение прекратить сотрудничество со звездой.

Несколько месяцев причина этого не разглашалась. Тайна породила множество слухов. Поговаривали даже, что у продюсера был роман со Светланой Лободой, который зашел слишком далеко. Наконец, Нателла Крапивина рассказала, почему простилась с певицей.

Брюнетка призналась, что потеряла желание продюсировать, так как эта работа занимает практически все время и заставляет отдаваться без остатка. "Я так жить больше не готова", — разоткровенничалась Нателла Крапивина. Женщина намерена вернуться в мир шоу-бизнеса, но Светлана Лобода все равно останется для нее в прошлом. Теперь у Нателлы Крапивиной совсем другие планы.

Экс-партнерша артистки поставила крест на службе продюсером и видит себя в роли менеджера. В планах у Нателлы Крапивиной создать музыкальный лейбл и набрать команту талантливых артистов, которых она будет направлять на творческом поприще.

Бывший продюсер заявила, что не разругалась со Светланой Лободой и поддерживает с ней хорошие отношения. Нателла Крапивина по-прежнему считает певицу самым близким человеком.