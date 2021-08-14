"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе

Нателла Крапивина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com Автор: Редакция 14 августа 2021, 16:20 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник