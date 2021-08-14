"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе

В июне 2021 года Россию повергла в шок информация о разрыве самого, казалось бы, крепкого творческого союза. Светлана Лобода объявила, что расторгла контракт с Нателлой Крапивиной.
Причиной этому стал конфликт продюсера в Королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. В одном из видео Нателла обратилась к певцу, где намекнула на его гомофобию. Также она прошлась еще по ряду российских артистов.
"Суперзвезда" не захотела быть хоть каким-то образом связанной с этим конфликтом. Единственным верным решением было прекратить работу с Крапивиной и уйти в свободное плавание.
"Все бесконечное конец свой обретает.." – написала в своем аккаунте продюсер.
Несмотря на, вроде, логичный уход Крапивиной из союза, многие не могут успокоиться и придумывают свои версии происходящего. Так, огромное количество поклонников уверены, что между исполнительницей песни "Твои глаза" и ее продюсером есть роман. В Сети не раз всплывали фотографии, где женщины обнимаются и целуются.
Но сейчас наставница шоу "Голос" живет с олигархом Артуром Гранцом, который, как говорят, отбил ее у Нателлы. Брюнетка недавно призналась, что у нее до сих пор остались чувства к человеку, с которым она рассталась. Идет ли речь о Лободе – остается только догадываться.
Не успели с газет уйти заголовки о разрыве контракта, как Лобода уже успела выпустить новую песню.
"Светик, от души поздравляю! Очень крутой трек!" – написала Крапивина своей бывшей подопечной.
Блондинка тоже не стала расплескиваться словами и ответила кратко и четко.
"Спасибо, Натик" – написала звезда.
Популярные темы форума
Почему Россию нигде не любят?
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как начать играть?
Полина Богатырева - гадалка которая спасла мою семью