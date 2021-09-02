Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей

Александр Ревва уже больше 12 лет счастливо женат на своей супруге Анжелике. Пара воспитывает двух замечательных дочерей. Сегодня он востребованный шоумен, создавший образ любвеобильного мачо. Однако в жизни так было далеко не всегда.
Оказывается, у него были серьезные проблемы с общением. Девушки на него даже не смотрели, а первый секс у Александра Реввы случился аж в 20 лет. Артист никогда не считал себя красивым, поэтому стеснялся сближаться с дамами, пишет 5-tv.ru.
Александра Ревву одолевали комплексы неполноценности, а его мать и вовсе была уверена, что он пойдет в монастырь и посвятит свою жизнь служению Господу Богу.
В школе Александра Ревву обзывали коровой и издевались. Постоять за себя юноша не мог. Все мальчишки в его окружении занимались боксом и айкидо. Ревву же мать отдала на бально-спортивные танцы.
Первая популярность пришла к Александру Ревве во времена КВН. У него появились свои фанатки. Но и тогда он больше всего в жизни страдал от отсутствия поддержки родных. Отец ушел из семьи, когда Александр Ревва и его сестра-двойняшка Наталья были еще грудными.
Даже когда Ревва стал популярен, мать не поддержала его. Больше ей нравился друг сына Михаил Галустян. По словам Реввы, справиться с комплексами ему помогла его альтер эго – Артур Пирожков.
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