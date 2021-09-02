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Шоу-бизнес
Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей

Издевались и хотели отправить в монастырь: Ревва столкнулся с травлей

Российский шоумен Александр Ревва дал откровенное интервью, в котором поведал о воспитании наследников.
прочитано 489 раз

Александр Ревва уже больше 12 лет счастливо женат на своей супруге Анжелике. Пара воспитывает двух замечательных дочерей. Сегодня он востребованный шоумен, создавший образ любвеобильного мачо. Однако в жизни так было далеко не всегда.

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Оказывается, у него были серьезные проблемы с общением. Девушки на него даже не смотрели, а первый секс у Александра Реввы случился аж в 20 лет. Артист никогда не считал себя красивым, поэтому стеснялся сближаться с дамами, пишет 5-tv.ru.

Александра Ревву одолевали комплексы неполноценности, а его мать и вовсе была уверена, что он пойдет в монастырь и посвятит свою жизнь служению Господу Богу.

В школе Александра Ревву обзывали коровой и издевались. Постоять за себя юноша не мог. Все мальчишки в его окружении занимались боксом и айкидо. Ревву же мать отдала на бально-спортивные танцы.

Первая популярность пришла к Александру Ревве во времена КВН. У него появились свои фанатки. Но и тогда он больше всего в жизни страдал от отсутствия поддержки родных. Отец ушел из семьи, когда Александр Ревва и его сестра-двойняшка Наталья были еще грудными.

Даже когда Ревва стал популярен, мать не поддержала его. Больше ей нравился друг сына Михаил Галустян. По словам Реввы, справиться с комплексами ему помогла его альтер эго – Артур Пирожков.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 19:50 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
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