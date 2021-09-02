Жигунов раскрыл детали встречи с Заворотнюк: Это ужас

Сергей Жигунов рассказал об отношениях с Анастасией Заворотнюк, которые начались после съемок.

Сериал "Моя прекрасная няня" круто изменил жизнь российского актера Сергея Жигунова. Экранный роман с Анастасией Заворотнюк перерос в нечто большее. Помимо этого актер получил новый виток популярности и завоевал любовь миллионов телезрителей. Но все шло не так гладко, и началось это почти сразу, рассказал Жигунов на творческой встрече в Екатеринбурге.

Актер признался, что изначально он вообще не планировал идти в кино. Его увлекала археология, и он был уверен, что построит в этой сфере карьеру. Но жизнь распорядилась иначе. Еще в школьные годы он переехал из Ростова-на-Дону в Москву, где в Щукинском училась его мать.

Жигунову дали роль двоечника. После блистательного исполнения юношу позвали учиться в то же училище. Потом его отчисляли, и он снова восстанавливался. Это был тернистый путь.

На тот момент Жигунов уже полюбился зрителям после ленты о о гардемаринах. После ситкома "Моя прекрасная няня" жизнь актера перевернулась с ног на голову. Там он встретил блистательную Анастасию Заворотнюк.

"Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком – это ужас", – сказал Жигунов.

Ситком придумали американцы, которые работали с лентой "Друзья". Но на этот раз все сразу пошло не так. Оказалось, что жанр съемок в павильоне, когда на одной стороне сидят зрители и смеются, а на другой – актеры играют роли в своих декорациях, не подходит российскому кино. Все наладилось, когда за ленту взялся Алексей Криущенко.

Напомним, роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк был коротким, но ярким: он начался в 2000-х. Оба они были тогда несвободны и оставили семьи. Их совместная жизнь продлилась два года, потом актриса увлеклась своим нынешним мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Друг Жигунова художник Сергей Заграевский уверен, что Заворотнюк была самой сильной любовью Жигунова.