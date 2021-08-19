Передвигается в инвалидной коляске: вскрылись данные о реальном состоянии Заворотнюк

О состоянии знаменитости ходит множество различных слухов и домыслов, поскольку близкие хранят эту информацию в тайне. Режиссер решил поделиться тем, что ему известно об Анастасии Заворотнюк.
У артистки глиобластома, в мае ее вернули в стадию ремиссии, поэтому знаменитость может находиться дома с семьей. Демидов сообщил, что звезда сейчас передвигается она в инвалидной коляске.
По словам режиссера, у знаменитости из-за онкологии пострадали сердце, почки и печень. У нее имеются трудности с речью и памятью. Кроме того, он добавил, что у любимицы миллионов зрителей непоправимые изменения внешности. Поэтому он уверен, что на экраны она уже не вернется.
Анатолий Демидов объяснил, что из-за химиотерапии у звезды "Моей прекрасной няни" изменились взгляд, состояние и цвет кожи. При этом актриса старается держать себя, насколько это возможно, в форме. Она ухаживает за собой: делает макияж и массаж. Режиссер подчеркнул, что звезда все понимает, и не хочет показывать себя в таком виде публике.
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