Передвигается в инвалидной коляске: вскрылись данные о реальном состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк страдает онкологическим заболеванием уже два года.. Все это время поклонники переживают за артистку, веря в ее исцеление и возвращение на экраны. Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что происходит со звездой на самом деле.

прочитано 338 раз