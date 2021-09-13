Затворничество и темные мысли: дочь откровенно о состоянии онкобольной Заворотнюк

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Семья артистки отказывается отвечать на вопросы о ее состоянии, а потому каждый день появляются новые слухи.

Недавно всплыла информация о том, что знаменитости якобы постепенно становится лучше. Никто из членов семьи пока так и не подтвердил эту информацию. Супруг и дочь звезды сразу дали понять, что на этот раз личное не станет публичным, что бы не предложили интересующиеся. Именно этой тактики они придерживаются до сих пор, а публика уважает близких кумира за такой подход.

Анна Заворотнюк, наследница актрисы, активно ведет свой блог в "Инстаграме". Девушка невероятно похожа на звездную маму, о чем ей постоянно пишут в комментариях. В какой-то момент на нее обрушилось слишком много вопросов о состоянии родительницы, но последовал четкий и ясный ответ. Она подчеркнула, что не намерена обсуждать этот вопрос в Сети.

При этом периодически Анна все-таки упоминает Анастасию Заворотнюк. Все дело в том, что некоторое время назад она рассказала о ментальных проблемах, с которыми столкнулась после того, как стал известен страшный диагноз. Пользователи поддержали звездную наследницу. Теперь они нередко интересуются тем, как она отвлекается от негативных мыслей и держит себя в руках.

На этот вопрос Анна Заворотнюк ответила в "историях" своего личного блога. Она призналась, что около года находилась в депрессии после того, как узнала, что "мама серьезно больна". Девушка призналась, что начала жить затворнической жизнью, а в голове были лишь "темные мысли". К счастью, сейчас она чувствует себя лучше.

