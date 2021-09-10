Появились данные о последствиях тяжелого недуга Заворотнюк: Проникает глубоко

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Ее родные и близкие почти не дают комментариев о состоянии звезды. Они оберегают актрису всеми способами.

До последнего много недоброжелатели пытались уличить супруга артистки в том, что в этой истории присутствует некоторый элемент пиара. Однако в какой-то момент все осознали: это невозможно. Семья знаменитости отказывается общаться с журналистами, не участвует в программах на телевидении и никак не комментирует ситуацию для поклонников. Муж и дочь звезды ясно дали понять: этот тот самый случай, когда личное не станет публичным.

Известно, что Петр Чернышев активно работает, чтобы содержать семью. Наследница актрисы невероятно похожа на нее. Анна крайне популярна в Сети: она ведет личный блог, общается с пользователями и дает подписчикам советы по стилю. Периодически некоторые поклонники вдруг задают ей вопросы о здоровье мамы, но девушка отвечает на них крайне уклончиво.

В Сети можно найти много версий происходящего. В последнее время ходят слухи, что актриса якобы пошла на поправку и может даже выйти на работу после восстановления. Насколько достоверна эта информация – остается только гадать. Вся страна желает Анастасии Заворотнюк только здоровья, а журналисты поинтересовались у психолога, с какими трудностями может столкнуться звезда после того, как пройдет период восстановления.

По словам специалиста, помимо физической слабости, самой большой трудностью для актрисы может стать страх. Психолог подчеркнула, что многие пациенты живут с навязчивыми мыслями о том, что болезнь может вернуться. "Страх настолько глубоко проникает, что может доходить до панических атак", – резюмировала эксперт.

