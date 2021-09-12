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Сериалы
Семья сообщила о празднике в доме Заворотнюк и Чернышева: принимают поздравления

Семья сообщила о празднике в доме Заворотнюк и Чернышева: принимают поздравления

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" и ее супруг вместе уже 13 лет.
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев сегодня, 12 сентября, отмечают очередную годовщину свадьбы. Артистка и спортсмен поженились в 2008 году, устроив скромное торжество для самых близких.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

О том, что в доме Анастасии и Петра сегодня маленький праздник, сообщили в инстаграм-аккаунте podderzhka_azavorotnyuk. Этот профиль принадлежит семье актрисы.

В свежей публикации родственники звезды "Моей прекрасной няни" поздравили Заворотнюк и Чернышева. По мнению автора поста, все в этой жизни начинается с любви и веры. Все горести и радости можно делить пополам, вне зависимости от обстоятельств.

"Самое главное в жизни — это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу", – отмечается в тексте поздравления.

Администраторы аккаунта написали также, что в комментариях к публикации поклонники могут поздравить Анастасию и Петра. Все сообщения, обещают авторы, обязательно дойдут до Заворотнюк и Чернышева.

Напомним, аккаунт podderzhka_azavorotnyuk увидел свет в октябре 2019 года. Страница создана, чтобы опровергать слухи о звезде "Моей прекрасной няни".

Напомним, три года назад появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. У актрисы обнаружили опухоль в голове. От рака, как говорят, знаменитость лечилась за рубежом, а затем доверилась отечественным докторам. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" комментариев о состоянии актрисы не дает.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 20:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость853318
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Здоровья и счастья!!!!!!
Гость854849
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Милочка
То что заворотнюк действительно гаввввннннооо- я и не спорю !!!!!!......я лишь хочу узнать зачем заворотнюк симулирует ?
Анастасия пусть у вас будет все хорошо очень любим и ждем вас .УДАЧИ!!!
Милочка
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То что заворотнюк действительно гаввввннннооо- я и не спорю !!!!!!......я лишь хочу узнать зачем заворотнюк симулирует ?
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