Чехова отказалась отдавать девятилетнего сына в школу: Доживает последнюю недельку

Анфиса Чехова раскрыла причину пропуска начала учебного года у сына.

43-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова все лето отдыхала в солнечной Калифорнии. Своего девятилетнего сына Соломона звезда с собой не взяла. Все каникулы мальчик провел с отцом, актером Гурамом Баблишвили, с которым Анфиса Чехова прожила в браке шесть лет.

Первого сентября Соломон не пошел в школу, чему очень удивились поклонники Анфисы Чеховой. В своем "Инстаграм" она рассказала, что решила дать мальчику еще немного отдохнуть.

"Он доживает последнюю недельку в Грузии, с папой, бабушкой и дедушкой, и пойдет в школу чуть попозже, когда папа его привезет", – написала Анфиса Чехова.

Ведущая намекнула, что в Америке отдыхала не одна, а с неким молодым красавцем по имени Влад. На фото она предстала с молодым привлекательным мужчиной во время купания в океане. На кадрах Анфиса Чехова выглядела счастливой и удовлетворенной. На ней был яркий раздельный купальник с черно-синими узорами.

Напомним, ранее бывший возлюбленный Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили впервые показал своего наследника, которого ему подарила новая супруга Юлия. Сына назвали Персеем. В своем инстаграм-аккаунте он сообщил, что семья отдыхает в Грузии.