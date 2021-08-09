"Вшили под ягодицу": поклонник разоблачил стремительно худеющую Чехову

Анфиса Чехова всегда была известна публике своими аппетитными формами, однако теперь все изменилось.

Поклонники Анфисы Чеховой в последнее время все чаще твердят ей о том, что она слишком сильно похудела, мол, пора бы и остановиться. Сама телеведущая, кажется, довольна своей новой фигурой и не обращает внимания на такие комментарии. Накануне Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новое фото, после чего вопрос о стремительном похудении звезды встал еще более остро.

На свежем снимке 43-летняя телеведущая запечатлена в коротком черном платье, которое еще больше подчеркивает ее уменьшившиеся формы. Многие фолловеры звезды посетовали, что Анфиса уже совсем не та, и даже отметили неприятное сходство актрисы с Ольгой Бузовой. Один из фанатов Чеховой и вовсе попытался вывести звезду на чистую воду, раскрыв секрет ее похудения.

"Вы вшили под ягодицу гормональную пеллету?" – поинтересовался поклонник.

Телеведущая очень удивилась такому предположению и заявила, что ничего не знает о пеллетах, но звучит это, по ее мнению, "уже не благонадежно".

Судя по всему, пользователь говорил о гранулах, которые вживляются под кожу и являются альтернативой заместительной гормональной терапии. Другие подписчики, как и сама Чехова, оказались не в курсе такого способа похудения, однако они тоже попросили звезду перестать худеть и вернуться в былую форму.

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