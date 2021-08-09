"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона

Иосиф Кобзон прожил в браке с супругой около 50 лет. Им удалось сохранить любовь и тепло, несмотря на то, что случались и тяжелые периоды.

Сама Нелли Кобзон подтверждала, что легендарный артист был человеком весьма любвеобильным. Она отмечала, что в какой-то момент даже хотела покинуть возлюбленного, так как вынести это было непросто. Однако любящую жену останавливали сильные чувства, а также уверенность в том, что все другие дамы – лишь мимолетные увлечения, а в его сердце всегда была лишь она.

Недавно бывшая администратор "Москонцерта" Нина Федорова дала разгромное интервью. Она заявила, что точно знает имя главной любовницы Иосифа Кобзона. По словам Федоровой, мэтр якобы состоял в длительных отношениях, а также периодически жил с Людмилой Сенчиной. Она утверждает, что тайну раскрыла ей сама теща исполнителя.

Публика неоднозначно отреагировала на высказывание администратора "Москонцерта". Многие крайне осудили ее за эти слова, а журналистов за публикацию подобной информации. "Как у вас тут грязно", "Как услышу эту Нину, сердце бьется об штанину", "За такие слова будете гореть в аду", "Что-то мало верится, чтобы у Сенчиной с Кобзоном был роман", "Что за мода делать больно вдовам?", "Она сплетница всея Руси, пожилая женщина. занялась бы чем-то полезным", "Какая осведомленная бабка нарисовалась! Просто кладезь", "Нелли Кобзон заслужила иметь все, это зависть", – возмутились они.

Другие же попытались поспорить с комментаторами, но получили достаточно жесткий отпор. "А то, что он всех своих учениц опробовал, это нормально?", – высказался один из читателей, перечислив целый список предполагаемых дам сердца. Другие комментаторы не согласились с ним, отметив, что "свечку" он вряд ли "держал", а потому не стоит так говорить.

