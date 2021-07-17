Зачем Нелли Кобзон попыталась отдать волосы покойного мужа другому артисту

В 2018 году всю российскую эстраду потрясла неожиданная новость – умер народный артист СССР Иосиф Кобзон. После смерти певца, политического и общественного деятеля осталось необычное наследство – его знаменитая коллекция париков.
Как известно, певец и музыкальный педагог начал носить парики довольно в раннем для этого возрасте – примерно в 35 лет. Дело в том, что ещё в детстве будущий артист вышел на улицу без шапки, несмотря на то, что был сильный мороз. В результате были повреждены волосяные “коробочки”, из-за чего Кобзон начал довольно рано лысеть. В итоге, парик стал обязательным элементом гардероба певца. Без него артист не выходил не только на сцену, но и даже на пляж.
Единственным человеком, который видел известного певца без искусственных волос, была его жена. И после смерти супруга у неё осталась большая коллекция париков, которой в скором времени они нашла необычное применение.
Во время съёмок телешоу “Один в один!” заслуженному артисту России Яну Осину предложили перевоплотиться в Иосифа Кобзона. Сначала Осин сопротивлялся, но затем решил отдать дать памяти великому музыканту и согласился на перевоплощение.
Жюри шоу поразило сходство двух артистов. Как оказалось, в процессе подготовки участвовала жена покойного Кобзона, которая для полноты образа поделилась с Яном Осиным париками своего супруга. В результате перевоплощение оказалось настолько реалистичным, что артиста стали периодически приглашать на выступления в образе Иосифа Кобзона.
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