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Шоу-бизнес
Зачем Нелли Кобзон попыталась отдать волосы покойного мужа другому артисту

Зачем Нелли Кобзон попыталась отдать волосы покойного мужа другому артисту

Ради сходства другого артиста со своим покойным мужем Нелли Кобзон отдала его парик. Его примерил другой артист.
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В 2018 году всю российскую эстраду потрясла неожиданная новость – умер народный артист СССР Иосиф Кобзон. После смерти певца, политического и общественного деятеля осталось необычное наследство – его знаменитая коллекция париков.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Как известно, певец и музыкальный педагог начал носить парики довольно в раннем для этого возрасте – примерно в 35 лет. Дело в том, что ещё в детстве будущий артист вышел на улицу без шапки, несмотря на то, что был сильный мороз. В результате были повреждены волосяные “коробочки”, из-за чего Кобзон начал довольно рано лысеть. В итоге, парик стал обязательным элементом гардероба певца. Без него артист не выходил не только на сцену, но и даже на пляж.

Единственным человеком, который видел известного певца без искусственных волос, была его жена. И после смерти супруга у неё осталась большая коллекция париков, которой в скором времени они нашла необычное применение.

Во время съёмок телешоу “Один в один!” заслуженному артисту России Яну Осину предложили перевоплотиться в Иосифа Кобзона. Сначала Осин сопротивлялся, но затем решил отдать дать памяти великому музыканту и согласился на перевоплощение.

Жюри шоу поразило сходство двух артистов. Как оказалось, в процессе подготовки участвовала жена покойного Кобзона, которая для полноты образа поделилась с Яном Осиным париками своего супруга. В результате перевоплощение оказалось настолько реалистичным, что артиста стали периодически приглашать на выступления в образе Иосифа Кобзона.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 16:31 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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Гм, мдя. Паричек, что, стал плащаницей?
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