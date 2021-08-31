"Сынишку жалко": Орущая в пьяном угаре известная актриса учинила дебош

Звезда российского кино Анна Казючиц возмутила окружающих скандальным поведением. Соседи переживают за ее ребенка.

Жители деревни Бушарино, которая находится в Подмосковье, обратились в "Экспресс газету", чтобы приструнить актрису Анну Казючиц и ее супруга Егора Грамматикова. Соседи заявили, что пара ведет дурной образ жизни: по ночам на всю округу раздаются их пьяные крики, а при свете дня семейство громко скандалит вместо того, чтобы заниматься хозяйством. Пенсионерка Наталья Игоревна сообщила, что Анна Казючиц и Егор Грамматиков запустили участок и предались хмельным утехам. "Больше всего их сынишку Даню жалко", — посетовала женщина.

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Другая местная жительница Анна Ивановна тоже пожаловалась на звездную пару. Она вспомнила, что произошло с актрисой после освящения лавки-трапезной возле деревенского храма. "Казючиц то ли бутылкой, то ли стаканом умудрилась порезать себе лоб. Хлынула кровь, а ей хоть бы хны!" — поделилась внимательная дама.

Анна Ивановна не исключает, что гримерам приходится прятать синяки артистки после ее дебоширства. Егор Грамматиков, по словам соседки, гонял Анну Казючиц по всей деревне. Корреспонденты навели справки о жизни звездной пары и посмотрели, как она живет. Во время визита журналистов хозяев в доме не оказалось. При этом дверь была распахнута, а стекла на окнах местами заменил приклеенный скотчем черный полиэтилен.