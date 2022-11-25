Вскрылась правда о циничном обмане Бузовой: Целуется с женатым

Личная жизнь Ольги Бузовой приковывает внимание сотни тысяч людей. Подписчики звездной блондинки в социальных сетях разглядывают каждую фотографию, пытаясь вычислить нового ухажера. Однако, иногда не требуется никаких поисков — кавалеры Ольги публично проявляют теплые чувства.
Так, на концерте в Минске на сцену к экс-ведущей "Дома-2" поднялся мужчина с шикарным букетом красных роз. Тут же он подошел вплотную к Ольге Бузовой, заставив всех замереть от предвкушения поцелуя. Сперва поклонники гадали, кто же таинственный джентльмен, а позже разглядели в нем Дмитрия Ракусова.
Это участник белорусского проекта "Х-фактор", где Ольга под жаркими софитами по несколько часов отбирала кандидатов для нового сезона. Самое интересное: еще на проекте Дмитрий объявил о своем статусе — женат, двое детей. Поклонники тут же накинулись на "циничную" Бузову, якобы занимается только любовью, а публично целуется с женатым!
И тут же вскрылась вся правда о пиар-ходе блондинки. Интимный момент оказался всего лишь крепким объятием. Между Ракусовым и Бузовой возможна только дружба. А вот неудачный кадр едва ли не разрушил семью друга Ольги Бузовой.