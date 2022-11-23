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Шоу-бизнес
"Шли в обнимку": неудачница Бузова сходила на романтическое свидание с бывшим

"Шли в обнимку": неудачница Бузова сходила на романтическое свидание с бывшим

Ольгу Бузову заметили в ресторане со знакомым всем мужчиной.
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Личная жизнь Ольги Бузовой лишь номинально личная, потому что она строит отношения с мужчинами под прицелом камер вот уже почти 20 лет. Даже когда блондинка перестала быть участницей популярного реалити-шоу о любви и стала его ведущей, а потом и вовсе покинула проект, знаменитость транслировала личное счастье в социальных сетях.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поклонники видели, кажется, все. Они могут по порядку назвать всех партнеров Ольги. Был и участник "Дома-2" Роман Третьяков, и футболист Дмитрий Тарасов, и сыровар Денис Лебедев из проекта "Замуж за Бузову", и блогер Давид Манукян, более известный как DAVA. Но неудача преследовала телезвезду во всех этих отношениях.

Был (или есть) еще один мужчина в жизни Ольги – звезда "Дома-2" Роман Гриценко. Он многократно признавался в любви к телеведущей, однако та не отвечала ему взаимностью. И вот совсем недавно Бузову заметили на романтическом свидании с бывшим партнером по съемкам.

"Вышли [из ресторана] в обнимку, но разъехались порознь", – рассказал сотрудник заведения, где провели время Ольга и Роман.

Теперь поклонники гадают: неужели Ольга Бузова дала таки шанс Роману Гриценко? Вероятно, вскоре телеведущая обо всем расскажет. Остается лишь ждать.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2022, 17:50 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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