Новые фото Заворотнюк-старшей в соцсетях ввели россиян в ступор

Анна поделилась в "Инстаграме" фото со своей бабушкой. Сегодня Валентине Борисовне исполнилось 78 лет. Внучка оставила трогательное поздравление, пожелав бабушке долголетия. "Я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Заворотнюк.
Подписчики присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами. Многие отметили удивительное сходство родственниц, другие были шокированы, как молодо она выглядит. "Улыбка-бабушкина" "Поздравляю вашу бабушку с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, и всего самого наилучшего", "Как вы похожи!", "Какая молодая и красивая бабушка. Ну никак не выглядит на свой возраст", – написали комментаторы.
Анна активно ведет социальные сети и делится там историями из своей жизни. Однако после известия о болезни матери девушка надолго пропала из поля зрения общественности.
Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк уже два года борется с опухолью мозга. Семья хранит молчание, что порождает огромное количество слухов. Недавно известный ведущий Влад Кадони подтвердил тяжелое состояние звезды, опровергнув слухи о возможном пиаре. Он заявил, что недоверие создают звезды, которые приукрашивают истории о своих несерьезных заболеваниях.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?