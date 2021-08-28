Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать

Звезда "Моей прекрасной няни" уже два года борется со страшной болезнью – раком головного мозга. Однако еще до постановки смертельного диагноза Анастасия Заворотнюк страдала от моральных проблем. Артистка даже думала, что на нее навели порчу. Она обратилась за помощью к известному шаману. Заворотнюк стала гостье программы "Человек-невидимка". Во время Дардо выяснил, что на Анастасии лежит груз из ненависти бывших жен мужчин, которых она увела из семьи.
"Анастасия согласилась, что ей могли сделать порчу. Мы снимали. Но с теми проблемами, которые были "проглочены" уже ничего нельзя было сделать", – рассказывал медиум.
Шаман Дардо Кусто на днях покончил с собой в одном из столичных хостелов. Перед смертью о часто вспоминал о Заворотнюк и надеялся на ее скорейшее выздоровление. Во время болезни Анастасия к шаману уже не обращалась.
Напомним, в 2019 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома. Умирающая артистка находилась в коме, буквально балансировала между тем светом и этим. Сейчас Анастасия находится в стадии ремиссии, поэтому проживает дома с близкими.
Ранее режиссер Анатолий Демидов, который близок семье артистки, рассказал, в каком она сейчас состоянии. По словам Демидова, у Заворотнюк из-за болезни начались проблемы с многими внутренними органами. Она страдает проблемами с речью и частичной потерей памяти. Также химеотерапия сказалась на внешности артистки, так что на экраны она уже вряд ли вернется. При этом Анастасия старается держать себя в форме, насколько это возможно, делает различные косметические процедуры.
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