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Шоу-бизнес
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать

Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать

Анастасия Заворотнюк обращалась к Дардо Кусто, участнику шоу "Человек-невидимка", но и он не смог помочь.
прочитано 600 раз

Звезда "Моей прекрасной няни" уже два года борется со страшной болезнью – раком головного мозга. Однако еще до постановки смертельного диагноза Анастасия Заворотнюк страдала от моральных проблем. Артистка даже думала, что на нее навели порчу. Она обратилась за помощью к известному шаману. Заворотнюк стала гостье программы "Человек-невидимка". Во время Дардо выяснил, что на Анастасии лежит груз из ненависти бывших жен мужчин, которых она увела из семьи.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Анастасия согласилась, что ей могли сделать порчу. Мы снимали. Но с теми проблемами, которые были "проглочены" уже ничего нельзя было сделать", – рассказывал медиум.

Шаман Дардо Кусто на днях покончил с собой в одном из столичных хостелов. Перед смертью о часто вспоминал о Заворотнюк и надеялся на ее скорейшее выздоровление. Во время болезни Анастасия к шаману уже не обращалась.

Напомним, в 2019 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома. Умирающая артистка находилась в коме, буквально балансировала между тем светом и этим. Сейчас Анастасия находится в стадии ремиссии, поэтому проживает дома с близкими.

Ранее режиссер Анатолий Демидов, который близок семье артистки, рассказал, в каком она сейчас состоянии. По словам Демидова, у Заворотнюк из-за болезни начались проблемы с многими внутренними органами. Она страдает проблемами с речью и частичной потерей памяти. Также химеотерапия сказалась на внешности артистки, так что на экраны она уже вряд ли вернется. При этом Анастасия старается держать себя в форме, насколько это возможно, делает различные косметические процедуры.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
28 августа 2021, 11:49 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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