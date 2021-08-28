Известный телеведущий раскрыл горькую правду о Заворотнюк: Это все реальность

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" вот уже два года борется с онкологией. По слухам, у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга. Точных данных о самочувствии знаменитости нет – семья Анастасии упорно хранит молчание. Периодически в СМИ появляется информация о состоянии актрисы якобы от анонимных источников, однако эти данные часто противоречат друг другу.
Отсутствие достоверных новостей о Заворотнюк рождает огромное количество домыслов. Порой сплетни такие бредовые, что публика начинает сомневаться в том, что Анастасия вообще больна. Дескать, история с онкологией на поверку может оказаться продуманной пиар-акцией.
Между тем телеведущий Влад Кадони уверяет, что звезда "Моей прекрасной няни" действительно столкнулась с онкологией. В случае Заворотнюк правда горька.
"Я знаю, что Заворотнюк — это все реальность", - отметил шоумен в личном "Инстаграм".
Высказался Влад Кадони и о ситуации вокруг певицы МакSим, которая недавно выписалась из больницы. Артистка более месяца сражалась с тяжелой болезнью, однако некоторые поклонники уверены, что знаменитость врет о недуге. Мол, ситуация не была настолько серьезной.
Кадони заступился за МакSим. Телеведущий с уверенностью заявил, что вокалистка "прошла ад".
Влад Кадони добавил, что атмосферу недоверия создают знаменитости, которые приукрашивают и выдумывают истории о своих недугах. В пример ведущий привел продюсера Бари Алибасова, который якобы отравился средством для очистки труб. Влад напомнил подписчикам известную притчу, в которой мальчик кричал "Волки!".
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг