В Сеть попали огромные тыквы Юдашкиной

Осень – лучшая пора для звезд российского шоу-бизнеса не только для того, чтобы выложить снимки с отпусков перед началом рабочего и учебного года, но и для того, чтобы похвастаться урожаем со своих огородов.
Марина Юдашкина не стала исключением и тоже показала подписчикам, что она вырастила. На фотографии жена знаменитого модельера Валентина Юдашкина предстала в рубашке в голубо-белую полосу и джинсах. На голове у нее красуются дорогие очки, а на шее – ожерелье. Перед супругой дизайнера стоит стол, куда она разложила свой урожай – тыквы и кабачки.
"Доброе субботнее утро! Сбор урожая! Солнечного дня всем желаю!" – подписала снимок Марина.
Подписчики тут же закидали Юдашкину вопросами о собранных овощах и садоводстве в целом. Женщина с удовольствием всем отвечает и делится своим опытом.
Те, кто не особо заинтересован в выращивании продуктов, просто оставили приятные комментарии.
"Марина, вы супер! И гламур, и огород!", "Вы такая позитивная, милая, пример для всех женщин!", "Марина, неужели этот урожай вырастили вы? Ну это же просто чудо" – закидали бизнес-леди комментариями.
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