Всплыло видео зверской расправы над танцором певицы Дорофеевой

После избиения в больницу танцора Евгения отвезли в тяжелом состоянии. Его зверски побил прохожий. Инцидент произошел возле одного из клубов Киева.
Теперь в Сеть выложили ролик, на котором зафиксировано происшествие. На кадрах видно, что некий мужчина в оранжевой майке толкает молодого человека. Танцор Нади Дорофеевой что-то говорит нападавшему.
Затем взбешенный мужчина подбегает и с силой ударяет коллегу певицы. Очевидцы случившегося сразу подошли к пострадавшему и попытались оказать ему помощь. Сначала избивший парня злоумышленник находился рядом, но вскоре ушел с места происшествия.
Евгения отправили в клинику, где сделали трепанацию черепа и ввели в кому. У него произошло кровоизлияние в мозг. Личность преступника известна — им оказался военнослужащий. Сейчас он отстранен от обязанностей. По факту зверского избиения танцора приводится проверка.
Надя Дорофеева призвала поклонников в соцсети вместе посылать Евгению самые хорошие мысли. Она очень надеется, что молодой человек сможет как модно скорее поправиться.
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