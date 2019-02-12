"Губищи растопырила": популярную певицу заподозрили в пластике
Дорофеева опубликовала в личном Instagram снимок, на котором она позирует на фоне улицы Нью-Йорка. Артистка сложила губки, накрашенные алой помадой, уточкой – как будто для поцелуя.
Некоторый фолловеры Надежды отметили, что ее рот стал визуально больше. Они предположили, что вокалистка воспользовалась услугами пластических хирургов.
"Вауууу, обожаю, когда ты губы уточкой делаешь, у меня уже коллекция таких фото😅😻🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кажется, кто-то увеличил губки", "Любонька губоньки надула", "Что губище растопырила?Целоватся хочешь?....Иди мужа целуй!...." – писали интернет-обыватели.
Напомним, что в прошлом месяце солистка украинской группы "Время и стекло" попала в неприятную ситуацию на отдыхе в Дубае. Дорофеева внезапно заболела. Ситуация осложнялась тем, что у нее не было медицинской страховки. Надя призналась тогла, что не может позволить себе хворать во время работы, а в отпуске у нее появляется такая возможность.
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