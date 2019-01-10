Болезнь нарушила планы известной певицы

Солистка украинской группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева заболела в первый день своего отдыха в Дубае, передает Пятый канал. Отдыхать она отправилась вместе с мужем Владимиром Дантесом. На записи в Stories мужчина пожаловался, что у супругов нет страховки.

Сама же певица переживает, что из-за болезни могут нарушиться ее планы. "Мои новые друзья – температура и кашель – всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram. Надя Дорофеева призналась, что не может позволить себе болеть во время работы, а в отпуске у нее появляется такая возможность.