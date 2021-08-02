Стало известно о пополнении в семье бывшей солистки "Ранеток"

Теперь выяснилось, что исполнительница родила ребенка. Однако об этом сообщила не она сама и даже не супруг. Пользователей Сети обрадовала приятельница и бывшая коллега Жени, Лена Третьякова. Она опубликовала трогательный снимок с беременной подругой и ее первым ребенком.
Экс-солистка группы "Ранетки" рассказала, что пока она в отпуске и старается наслаждаться жизнью без связи, ее подруга стала мамой во второй раз. Обнародовала Лена и пол ребенка. Она отметила, что Женя Огурцова родила девочку. "Бегите поздравлять рыжую", – призвала всех поклонников знаменитость.
Сама Женя Огурцова пока на связь не вышла. Известно, что малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения. Об этом поклонникам рассказывала сама исполнительница. Она долго морально готовилась к назначенному дню и буквально накануне делилась своими яркими эмоциями.
Бывшая звезда "Ранеток" рассказывала, что невероятно волнуется, но понимает, что выхода уже нет. При этом артистка подчеркнула, что на этом "подводит черту в череде рождений". Фразу поклонники расценили по-разному. Однако многие подумали, что больше "ранетка" иметь детей не планирует. Пользователи Сети искренне счастливы за кумира. Они ждут, когда артистка выйдет на связь, чтобы подробно рассказать обо всем поклонникам.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как правильно воспитать сына?
Как избавиться от прыщей?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Санкции временно снимаются. Общайтесь.